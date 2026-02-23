Roma, 3 puanı üç golle aldı!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, evinde Cremonese'yi konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Roma, Cremonese'yi 3-0 mağlup etti.

Roma'nın gollerini 59. dakikada Bryan Cristante, 77. dakikada Obite N'Dicka ve 86. dakikada Niccolo Pisilli kaydetti.

Millî futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmada 85 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 50'ye yükseltti. Cremonese ise 24 puanda kaldı ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını açamadı.

Gelecek hafta Roma, evinde Juventus'u konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek.