Roma, 4 golle avantajı cebine koydu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma, sahasında Brighton'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 22:53
Roma, 4 golle avantajı cebine koydu!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçtan ev sahibi ekip 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Roma, 12. dakikada Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. İtalyan ekibinde Romelu Lukaku, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Roma, 64'te Gianluca Mancini ve 68'de Bryan Cristante'nin attığı gollerle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Roma, çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Mart Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.


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