Roma-Brighton maçı öncesinde büyük olay
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Roma-Brighton maçı öncesinde iki Brightonlu taraftar bıçaklandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Roma-Brighton maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.
İki Brightonlu taraftar Roma sokaklarında gezerken bıçaklandı.
CÜZDANLARI VE PASAPORTLARI ÇALINDI
Polis memurunun yaptığı açıklamada, yaşları 27 ve 28 olan 2 Brightonlu taraftarın maske giyen 6-7 kişilik bir grup tarafından darp edildiğini söyledi.
La Repubblica'da yer alan habere göre de darp edilen taraftarların bacaklarından bıçaklandığı ve cüzdanları ile pasaport gibi dökümanlarının çalındığı söylendi.
BRIGHTON TARAFTARLARI UYARMIŞTI
Brighton taraftarlara verdiği uyarıcı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uyanık olun. Önlemler alın ve kesinlikle seyahat sigortası yaptırın ve kulübün bayraklarını ve renklerini göstererek şehirde dolaşmaktan kaçının."
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