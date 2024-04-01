Roma, derbi öncesi Lecce deplasmanında takıldı!

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 21:53
Roma, derbi öncesi Lecce deplasmanında takıldı!
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İtalya Serie A'nın 30. hafta karşılaşmasında Roma deplasmanda Lecce ile golsüz berabere kaldı.

Roma'da Zeki Çelik 84. dakikada oyuna dahil oldu.

HAFTAYA ROMA DERBİSİ

Roma bu beraberlikle puanını 52'ye çıkartırken, Lecce de 29 puana ulaştı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında Lazio'yu konuk ederken, Lecce ise Milan deplasmanına gidecek.


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