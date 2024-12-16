Roma duraklama dakikalarında yıkıldı!
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma kötü gidişatı durduramıyor. Bu sezon 3 teknik direktör değiştiren sarı kırmızılılar, Como yenilgisiyle düşme hattına yaklaştı.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Roma, ligin yeni takımlarından Como'ya konuk oldu.
Ev sahibi takım duraklama dakikalarında bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Como'nun gollerini 90+3'te Gabrielloni ve 90+7'de Nico Paz attı.
Bu sezon 3. galibiyetini elde eden Como puanını 15 yaptı. Roma ise 8. yenilgisini yaşadı ve 16 puanda kaldı. Lig sıralamasında 12. sırada bulunan Roma'nın düşme hattıyla arasında 2 puan bulunuyor.
Etiketler: #roma #Como #İtalya Serie A
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