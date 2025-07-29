Roma efsanesi Francesco Totti'nin oğlu 19 yaşında emekli oldu!

Roma'nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti'nin oğlu Cristian Totti, 19 yaşında futbol kariyerine son verdi.

İtalya Serie D ekiplerinden Olbia'da forma giyen genç oyuncunun beklenmedik kararı, spor camiasında şaşkınlık yarattı. Eski antrenörü ise bu durumu, "Totti soyadının getirdiği beklentilerin yarattığı baskı nedeniyle başarılı olamadı" diyerek değerlendirdi.

Cristian Totti, babası gibi Roma altyapısından yetişti ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyordu. Ancak babasının aksine, genç oyuncu kariyerinde birçok takım değiştirdi. Roma alt yaş takımlarının ardından Frosinone ve Rayo Vallecano’nun alt yaş ekiplerinde oynayan Cristian, daha sonra Avezzano ve Olbia gibi alt lig kulüplerinde mücadele etti. Kariyerini Serie D seviyesinde bulunan Olbia’da noktaladı.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Olbia’da görev yapan eski antrenörü, Cristian Totti’nin yetenekleriyle Serie B veya Serie C seviyelerinde başarılı olabileceğini belirtti. Ancak soyadının taşıdığı ağırlığın genç oyuncu üzerinde baskı oluşturduğunu ve beklentileri karşılamasının zorlaştığını ifade etti.

Öte yandan Cristian Totti’nin futboldan tamamen kopmayacağı, kariyerine futbol akademisi alanında devam edeceği ve babası Francesco Totti’nin futbol akademisinde görev alacağı öğrenildi.