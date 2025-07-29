Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma efsanesi Francesco Totti'nin oğlu 19 yaşında emekli oldu!

Roma efsanesi Francesco Totti'nin oğlu 19 yaşında emekli oldu!

29.07.2025 13:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Roma efsanesi Francesco Totti'nin oğlu 19 yaşında emekli oldu!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'nin oğlu Cristian Totti'nin 19 yaşında emeklilik kararı aldığı kaydedildi.

Roma'nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti'nin oğlu Cristian Totti, 19 yaşında futbol kariyerine son verdi.

İtalya Serie D ekiplerinden Olbia'da forma giyen genç oyuncunun beklenmedik kararı, spor camiasında şaşkınlık yarattı. Eski antrenörü ise bu durumu, "Totti soyadının getirdiği beklentilerin yarattığı baskı nedeniyle başarılı olamadı" diyerek değerlendirdi.

Cristian Totti, babası gibi Roma altyapısından yetişti ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyordu. Ancak babasının aksine, genç oyuncu kariyerinde birçok takım değiştirdi. Roma alt yaş takımlarının ardından Frosinone ve Rayo Vallecano’nun alt yaş ekiplerinde oynayan Cristian, daha sonra Avezzano ve Olbia gibi alt lig kulüplerinde mücadele etti. Kariyerini Serie D seviyesinde bulunan Olbia’da noktaladı.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Olbia’da görev yapan eski antrenörü, Cristian Totti’nin yetenekleriyle Serie B veya Serie C seviyelerinde başarılı olabileceğini belirtti. Ancak soyadının taşıdığı ağırlığın genç oyuncu üzerinde baskı oluşturduğunu ve beklentileri karşılamasının zorlaştığını ifade etti.

Öte yandan Cristian Totti’nin futboldan tamamen kopmayacağı, kariyerine futbol akademisi alanında devam edeceği ve babası Francesco Totti’nin futbol akademisinde görev alacağı öğrenildi.

İlgili Konular: #Emekli #roma #Francesco Totti

İlgili Haberler

Emre Belözoğlu 'Roma hamamlı' villasını sattı: Açıklama geldi
Emre Belözoğlu 'Roma hamamlı' villasını sattı: Açıklama geldi Süper Lig ekibi Antalyaspor teknik direktör Emre Belözoğlu, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Boyalık mevkiinde yaklaşık on yıl önce satın aldığı arsa üzerinden Tarihi Roma Hamamı kalıntılarına rastlanması üzerine 3. Derece arkeolojik sit ilan edilmesine rağmen yapılan villalarını sattı. Belözoğlu'ndan konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama geldi.
Galatasaray'ın gündemindeydi: Roma, Mile Svilar ile sözleşme uzattı!
Galatasaray'ın gündemindeydi: Roma, Mile Svilar ile sözleşme uzattı! Roma, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Mile Svilar'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Roma Wesley transferini resmen açıkladı!
Roma Wesley transferini resmen açıkladı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Wesley França'yı renklerine bağladı.