Roma, Genoa deplasmanında perişan oldu

Yayınlanma: 29.09.2023 - 01:29

Güncelleme: 29.09.2023 - 01:29

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'ya 4-1 yenildi.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmada, sezona istikrarsız giriş yapan iki takım; Genoa ile Roma kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında farka koşarak, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Gudmundsson, 45. dakikada Retegui, 74. dakikada Thorsby ve 81. dakikada Messias atarken, konuk Roma'nın tek golü ise 22. dakikada Cristante'den geldi.

Roma kadrosundaki milli oyuncu Zeki Çelik, yedek soyunduğu bu maçta görev almadı.

Bu sonuçla, ligde şu ana kadar oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Roma, 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezona kötü bir başlangıç yaşan sarı-kırmızılı başkent ekibi, 6 haftada topladığı 5 puanla 16. sırada kaldı.

Genoa ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 7 yaptı ve 11. sıraya çıktı.

Serie A'da bugün oynanan diğer iki maçta ise Frosinone ile Fiorentina 1-1 berabere kalırken, Monza-Bologna müsabakası da 0-0 sonuçlandı.