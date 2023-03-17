Roma ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Roma, Real Sociedad deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. İlk maçı evinde 2-0 kazanan Roma çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Real Sociedad, sahasında Roma'yı ağırladı.
Reale Arena Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 biterken ilk maçı evinde 2-0 kazanan Roma turu geçen taraf oldu.
Maçın ilk yarısında Real Sociedad'ın bariz üstünlüğü göze çarparken Roma, Smalling'le 45+1'de gol buldu ancak VAR kararı ile el gerekçesiyle iptal edildi.
İkinci yarıda Sociedad üstünlüğü devam ederken Mourinho'nun öğrencileri, mücadelede kale önüne adeta otobüs çekerek kalelerini gole kapatmayı başardı. 90+8'e gelindiğinde ise Carlos Fernandez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın en dikkat çeken özelliği ise Roma'nın maçı 110 pasla tamamlamasına karşın Real Sociedad'ın 564 pas yapmasına rağmen gol bulamaması oldu.
Roma'nın çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
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