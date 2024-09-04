Roma, Mats Hummels'i açıkladı!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 21:40

Güncelleme: 04.09.2024 - 21:40

Roma, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels transferini resmiyete döktü.

İtalyan ekibi, 35 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek Hummels, transferinin ardından, "Bu kulübe katıldığım için mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.