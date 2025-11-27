Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma, Midtjylland'a ilk yenilgisini tattırdı

Roma, Midtjylland'a ilk yenilgisini tattırdı

27.11.2025 23:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Roma, Midtjylland'a ilk yenilgisini tattırdı

İtalyan devi Roma, milli yıldızımız Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Midtjylland'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AS Roma ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'yı öne geçiren golü 7. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Neil El Aynaoui kaydetti.Stephan El Shaarawy 83. dakikada maçın skorunu belirledi.

Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.

Üst üste iki yenilgi sonrası iki galibiyetlik bir seri yakalayan Roma, puanını 9'a çıkardı. Bu maça 4'te 4 ile gelen Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.

Roma, bir sonraki maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise Genk'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #roma #uefa avrupa ligi #Midtjylland