Roma, Midtjylland'a ilk yenilgisini tattırdı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AS Roma ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'yı öne geçiren golü 7. dakikada Zeki Çelik'in asistinde Neil El Aynaoui kaydetti.Stephan El Shaarawy 83. dakikada maçın skorunu belirledi.

Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.

Üst üste iki yenilgi sonrası iki galibiyetlik bir seri yakalayan Roma, puanını 9'a çıkardı. Bu maça 4'te 4 ile gelen Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.

Roma, bir sonraki maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise Genk'i ağırlayacak.