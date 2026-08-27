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Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu
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Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu

27.08.2026 23:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu

Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferinin iptal olduğu ve Hollandalı savunmacının Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi.

Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Roma'ya imza atması beklenen ve İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu.

Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu

EK TESTLERDEN GEÇTİ

Roma, Oosterwolde'ye yapılan ilk muayenenin ardından Hollandalı savunmacının sonuçlarını yeterli görmemişti. İtalyan kulübü, Oosterwolde'yi ek testlerden geçirdi.

Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu

FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi, yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından iptal oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #Jayden Oosterwolde

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