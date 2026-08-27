Roma'ya imzaya gitmişti: Oosterwolde transferi iptal oldu

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Roma'ya imza atması beklenen ve İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu.
EK TESTLERDEN GEÇTİ
Roma, Oosterwolde'ye yapılan ilk muayenenin ardından Hollandalı savunmacının sonuçlarını yeterli görmemişti. İtalyan kulübü, Oosterwolde'yi ek testlerden geçirdi.
FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi, yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından iptal oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.