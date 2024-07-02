Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:36

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:36

EURO 2024 son 16 turunda Romanya ile Hollanda, çeyrek finale çıkmak adına zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?



Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşılaşacak.

Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ile Marco Achmüller üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Daniel Siebert olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

ROMANYA'DA BANCU CEZALI

Romanya Milli Takımı'nda Nicusor Bancu, cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

Grup aşamasında iki sarı kart gören 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda'ya karşı sahaya çıkamayacak.

Romanya'da ayrıca Andrei Burca, Marius Marin, Razvan Marin ve George Puşcaş sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Hollanda Milli Takımı'nda iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada geride kalan bölümde birer sarı kart gören Jerdy Schouten ve Joey Veerman, karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

"Portakallar", turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.

GRUP MÜCADELELERİ

Romanya grup lideri, Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

E Grubu'nda yer alan Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Gruptaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Doğu Avrupa ülkesi, adını son 16 turuna yazdırdı.

Hollanda ise turnuvanın en zorlu gruplarından birini üçüncü tamamladı. D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aldığı 4 puanla üçüncü olan "Portakallar" en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından yoluna devam etti.

REKABETTE HOLLANDA ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette Hollanda ciddi üstünlük kurdu.

1924 Olimpiyat Oyunları'nda başlayan ve 100 yılı geçen rekabette Hollanda ile Romanya 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Hollanda'nın attığı 29 gole, Romanya sadece 3 golle karşılık verebildi.

Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 17 yılda yapılan 4 maçı da Hollanda kazandı. "Portakallar" söz konusu müsabakalarda 13 gol atıp, 1 gol yedi.

ROMANYA'DA 4 TANIDIK İSİM

Romanya Milli Takımı'nda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 4 oyuncu forma giyiyor.

2023-2024 sezonunu Gaziantep FK'de geçiren kaleci Florin Nita, sağ kanat Deian Sorescu ve santrfor Denis Draguş ile Konyaspor'da oynayan Alexandru Cicaldau, Romanya'nın başarısı için ter döküyor.

Ayrıca Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da dünyaya gelen oğlu Ianis Hagi de ülkesi adına mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Romanya: Nita, Ratiu, Dragu?in, Burca, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Dragu?

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo