Romanya ilk yarıda bulduğu gollerle galip
UEFA Uluslar Ligi'nde Romanya deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3. maçında Romanya, deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi. Romanya, AEK Arena Stadyumu'ndaki karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Romanya'ya galibiyeti getiren golleri, 16'da Dennis Man, 25'te penaltıdan Razvan Marin ve 36'da Radu Draguşin kaydetti.
Trabzonspor forması giyen Denis Draguş karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Draguş dakika 72'de yerini Bodrum FK'da forma giyen Alexandru Puşcaş'a bıraktı.
Gaziantep FK forması giyen Deian Sorescu karşılaşmaya yedek başladı. Karşılaşmaya yedek başlayan bir başka isim de Bodrum FK forması giyen Alexandru Puşcaş oldu.
Bu sonucun ardından Romanya 9 puana yükseldi, Güney Kıbrıs 3 puanda kaldı.
Güney Kıbrıs, bir sonraki maçta Kosova'ya konuk olacak. Romanya'da deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
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