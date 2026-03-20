Romanya maçı öncesi... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

20.03.2026 14:07:00
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesindeki play-off turunda A Milli Takım yarı finalde Romanya ile karşılaşacak. Milli takım bu turu da geçmesi halinde Dünya Kupası için play-off finaline çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı maç öncesinde aday kadroyu açıkladı. Milli takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım bu turu geçmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

