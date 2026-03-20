Romanya maçı öncesi Fatih Terim'den A Milli Takım'a uyarı: 'Tek maçın belirleyici olduğu bu tür karşılaşmalarda...'

A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Romanya basınına verdiği röportajda Vincenzo Montella, A Milli Takım ve eski öğrencisi Gheorge Hagi hakkında konuştu.

Terim, Prima Sport'a verdiği röportajda Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili, “Mircea Lucescu önemli ve üst düzey bir teknik direktör. Kariyeri için ona ancak saygı duyabiliriz, çünkü uzun yıllar boyunca, neredeyse hiç ara vermeden dünyanın dört bir yanında teknik direktör olarak çalıştı” dedi.

Lucescu'yla ilgili Terim sözlerine sürdüren Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla hakkında, “Elbette Mircea Lucescu harika bir teknik direktör, ancak Vincenzo Montella da Türkiye'de çok uzun süredir çalışıyor, ülkeyi iyi tanıyor ve milli takımda önemli başarılara imza atmış önemli bir isim; ayrıca deneyimli bir teknik direktör” ifadelerini kullandı.

Eski öğrencisi Gheorge Hagi için Fatih Terim, "Gica benim için önemli bir insan, Türkiye'de milyonlarca insanın futbol ufkunu açan biri. Uzun yıllardır futbol dünyasındayım, birçok büyük yıldızla birlikte çalıştım, birçok oyuncuyla takım arkadaşlığım oldu ve Gica'nın, teknik direktör olarak kenardan izlemekten en çok keyif aldığım oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Yurt dışında oynanan Türk futbolcularla ilgili Terim açıklamasında, “90’lı yıllarda milli takım kadrosunu oluştururken hep kendi kendime, 'Allah'ım, umarım günün birinde kadroyu açıklarken benim de Avrupa'da oynayan o kadar çok oyuncum olur ki onları oradan çağırabilirim.' derdim. Çok şükür o günleri gördük; şu anda Avrupa'nın en önemli liglerinde oynayan oyuncularımız var, dürüst olmak gerekirse hepsi olağanüstü bir lig yarışında yer alıyorlar, bu da otomatik olarak milli takım için hazır oldukları anlamına geliyor. Bu milli takımlar için büyük bir avantaj. Bugün o zamanlar atılan temellerin sonuçlarını görüyoruz diyebilirim; dünyanın her köşesinde Türk oyuncular var ve onlarla çok gurur duyuyorum” dedi.

MONTELLA SÖZLERİ

A Milli Takım ve Vincenzo Montella için Terim, “Tüm kalbimle Türkiye'nin Dünya Kupası'na ulaşmasını diliyorum. Bunu bir futbolsever olarak, yıllardır Türkiye'nin tüm müsabakalarda yer alması gerektiğini söyleyen bir teknik direktör olarak diliyorum ve Türkiye'nin varlığının turnuvayı daha çekici hale getireceğine inanıyorum. Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz ve buna hala aynı şekilde inanıyorum. Play-off maçlarından bir Dünya Kupası çıkacağına inanıyorum Takımımıza gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ROMANYA MAÇI YORUMU

A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı maça ilişkin Fatih Terim şunları söyledi:

“Özellikle tek maçın belirleyici olduğu bu tür karşılaşmalarda, tekrar ediyorum, dikkatli davranmak çok daha önemli. Çünkü genç ve yaşlı oyunculardan, daha doğrusu genç ve daha deneyimli oyunculardan oluşan, her şeyi yapabilecek bir Romanya takımıyla karşılaşacağız. Türkiye'nin bu noktaya ulaşmasının nedeni de bu. La Liga'dan, Ligue 1'den, Serie A'dan, Premier Lig'den oyuncularımız var. Her yerde, her ülkede oynayan oyuncularımız var."