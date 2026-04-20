Romanya'nın yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi

Romanya Futbol Federasyonu, geçen günlerde vefat eden Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yerine göreve Gheorghe Hagi'yi getirdiğini açıkladı.

Casa Fotbalului'de gerçekleşen imza töreninde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı (FRF) Razvan Burleanu ve Gheorghe Hagi açıklamalarda bulundu.

Razvan Burleanu, Hagi'nin 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını ve hedeflerinin Euro 2028'e katılmak olduğunu dile getirdi.

"HEDEF EURO 2028"

İmza töreninde konuşan Burleanu, "Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır.

Bu 4 yıllık bir sözleşme, asıl hedefimiz bir sonraki final turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Milletler Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü biliyorsunuz ki oradaki son zafer bize Dünya Kupası play-off'larında oynama şansı verdi. İkinci hedefimiz ise her maçı kazanmak.

Bildiğiniz gibi, Sayın Hagi ile ilişkimiz uzun zamandır iyiydi. Bu yıllarda ilk temsilci düzeyinde iş birliği yapmak istedik. Sayın Hagi'nin yönettiği kulüpten FRF yönetimine katılan kişiler oldu. Şimdi bir fırsat penceresi açıldı, çünkü ekibiyle olan çıkar çatışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalktı" sözlerini sarf etti.

"ROMANYA'YI BİR KEZ DAHA TEMSİL ETMEK BİR ONUR"

Gheorghe Hagi ise, "Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım" ifadelerini kullandı.

HAGİ'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Galatasaray'ın efsane ismi son olarak ülkesi Romanya'nın Viitorul takımını çalıştırmıştı. Hagi, 2025'te Viitorul'daki görevinden ayrılmıştı.

61 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinin henüz başında 2001'de Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Rumen çalıştırıcı sonrasında ise iki farklı dönemde Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.