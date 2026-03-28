Lucescu'nun yerine gelmesini bekleniyordu: Romanya'da Hagi şoku!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilerek gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortaklaşa düzenlenecek organizasyona katılma fırsatını kaçıran Romanya'da, teknik direktör Mircea Lucescu ile yolların ayrılması bekleniyor. 80 yaşındaki çalıştırıcının koltuğunu devralması için en güçlü aday ise Gheorghe Hagi'ydi ancak Rumen efsanesinin geleceğiyle ilgili, menajeri Giovanni Becali'den sürpriz bir açıklama geldi.

Romanya basınından Fanatik'te yer alan haberine göre; Becali, Hagi'nin milli takıma gelmesinin mümkün olduğunu ancak şu an için somut bir gelişme bulunmadığını söyledi.

Rumen menajer ayrıca; Hagi'nin Romanya Futbol Federasyonu'na söz vermemiş olması durumunda, önümüzdeki 10 gün içinde gelebilecek başka bir teklifi kabul edebileceğini ve bu nedenle milli takım teknik direktörü olma seçeneğinin ortadan kalkacağını iddia etti.

Becali, 61 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hagi milli takıma gidebilir, henüz hiçbir şey bilmiyorum. Basından duyuyorum, bilmiyorum! Gica benim çocuğum gibi, 30 yıldır birlikteyiz ama sadece spekülasyon duyuyorum, Hagi'nin oraya gitmeye kesin karar verdiğini söyleyemem. Onunla öğle yemeği yedim ama böyle bir şey hakkında konuşmadık."

BECALI'DEN FEDERASYON'A 10 GÜN SÜRE

"Eğer 10 gün içinde Hagi için bir teklif bulursam, artık milli takıma gitmeyecek! Eğer 3 Nisan Cuma gününe kadar bir teklif bulursam Hagi artık milli takıma gitmeyecek. Ne dediğini, görüşmelerden ne izlenim bıraktığını bilmiyorum."