Romanya'ya galibiyet yetmedi!

27 Eylül 2022 Salı, 07:23

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Romanya, sahasında Bosna-Hersek'i ağırladı.

Bükreş'te oynanan karşılaşmayı Romanya 4-1 kazanarak son maçta galibiyete uzandı ancak küme düşmekten kurtulamadı.

Maçta Romanya ilk yarıyı 38'de Dennis Man'ın golüyle önde kapatırken ikinci yarıda 73. ve 86. dakikalarda Puscas ve 79. dakikada Ratiu'nun golleriyle galibiyete uzandı. Bosna-Hersek'in 77'de Dzeko ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Romanya 7 puana yükseldi ancak averajla grubunu son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştü. Daha önceden grup liderliğini garantileyen Bosna-Hersek ise A Ligi'ne yükseldi.