Romelu Lukaku'nun acı günü

29.09.2025 16:04:00
Belçikalı ünlü golcü Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 58 yaşında hayatını kaybetti. Eski bir futbolcu olan Roger Lukaku, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giymişti.

Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun babası, eski futbolcu Roger Lukaku 58 yaşında hayatını kaybetti. Baba Lukaku'nun ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen eski futbolcunun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da vefat ettiği öğrenildi.

ROGER LUKAKU'NUN TÜRKİYE KARİYERİ

Belçika'da Ekeren, Mechelen ve Oostende başta olmak üzere birçok takımda forma giyen Roger Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Başkent ekibinde 1 sezon oynayan ve 33 maça çıkan baba Lukaku, 2'si Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olmak üzere toplam 4 gol atmıştı.

EFSANE MAÇTA GOL ATMIŞTI

Lukaku'nun Galatasaray'a gol attığı Türkiye Kupası maçı unutulmazlar arasına girmişti. 120 dakikası 1-1 sona eren müsabakayı kırmızı siyahlı takım, penaltı atışları sonucunda 18-17 kazanarak tur atlamıştı.

ROMELU LUKAKU'DAN BABASINA DUYGUSAL VEDA

Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından babasıyla eski bir fotoğrafının da yer aldığı duygusal bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sana sonsuza dek minnettarım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni korudun ve kimsenin yapamayacağı gibi bana yol gösterdin. Bir daha asla eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşlarım özgürce akıyor. Ama Tanrı bana kendimi yeniden inşa etme gücü verecek. Her şey için teşekkür ederim, Babam."

