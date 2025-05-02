Romulo transferinde ters köşe: İlk görüşme yapıldı!
Adı İstanbul devleriyle anılan Romulo için Trabzonspor'un da devreye girdiği ve Göztepe ile ilk görüşmenin yapıldığı iddia edildi.
Göztepe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo'nun adı bir süredir İstanbul devleriyle anılıyordu.
2025-26 sezonu öncesi forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor da Romulo için devreye girdi.
Paul Onuachu'nun bonservisini alıp Banza'yı da takımda tutmayı planlayan Trabzonspor, Sabah'ın haberine göre alternatif listesine Romulo'yu da ekledi.
Romulo için Göztepe ile ilk görüşmesini gerçekleştiren Trabzonspor, Onuachu ve Banza'nın durumuna göre süreci hızlandırabilir.
Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olsa da Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu haber detayında yer aldı.
Göztepe ocak ayında Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanmış ve Athletico Paranaense'ye 2.5 milyon Euro ödemişti.
Bu sezon ligde ve kupada 29 maça çıkan Romulo, 15 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı.
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