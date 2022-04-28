Ronald Koeman: 'Bıraktığımda fark 8 puandı'
İspanya Birinci Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, İspanyol kulübün ligdeki sıralamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Hollandalı teknik direktör, "Ben ayrıldığımda liderin 8 puan gerisindeydik şimdi 15 puan fark var" dedi.
Eski Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, İspanyol devinin içinde bulunduğu durum ile ilgili konuştu.
Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Bu yıl ve geçen 4 ay hakkında bir kitap yazabilirim. Başımıza çok şey geldi. Koronavirüs çıktı, kulüp başkansız kaldı, oyuncularla anlaşamadık ve sonra Messi'siz kaldık. Üstüne bir de transferin son gününde Griezmann takımdan ayrıldı. Luuk de Jong'un transferinde çok eleştirildim ama onun golleri sayesinde Barça 5-6 puan topladı" dedi.
"BASİT KARŞILAŞTIRMALAR DOĞRU DEĞİL"
Kendisinin takımdan gönderilmesiyle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Barcelona benim bıraktığım dönemle aynı durumda. Teknik direktör değişikliği her zaman ilerlemeye yol açmayabilir. Kolay ve basit karşılaştırmalar yapmak çok doğru değil" ifadelerini kullandı.
"BEN BIRAKTIĞIMDA FARK 8'Dİ"
Hollandalı çalıştırıcı, "Barça bazı yönlerini geliştirdi. Ocak transfer döneminde üç yeni forvet kadrosuna kattı. Ama ben ayrıldığımda liderin 8 puan gerisindeydik şimdi 15 puan fark var. Bu Xavi'nin hatası değil. Barça'nın şu anki durumu bu" diyerek sözlerini noktaladı.
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