Ronald Koeman: 'Modric büyük alkışı haketti'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:43

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:43

Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, Hırvatistan'a yenilerek Uluslar Ligi finaline kalamadıkları karşılaşma sonrası konuştu.

Maç sonrası basın toplantısında itiraflarla dolu bir konuşma gerçekleştiren Koeman, "Hırvatistan kadar iyi oynayamadık. Onların dünyanın en iyi üç numaralı takımı olması şaşırtıcı bir durum değil ve bu gece bize bunu gösterdiler" sözlerini kullandı.

Barcelona'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sık sık rakip oldukları Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric'i yere göğe sığdıramayan Koeman açıklamasında, "Maçın sonunda Modric'in yanına gidip tebrik ettim, ona harika bir performans sergilediğini söyledim. 37 yaşındayken ve 120 dakika boyunca bu kadar iyi ve yüksek enerji ile oynuyorsanız büyük bir alkışı hak edersiniz" açıklamasını yaptı.