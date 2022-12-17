Ronaldinho: 'Messi, Fransa'yı yok edecek'
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Arjantin'in Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup edeceğini ve bundan şüphesi olmadığını söyledi.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası'ndaki Arjantin ile Fransa karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.
Hırvatistan maçında Arjantin'i desteklediği hatırlatılan Ronaldinho, final karşılaşmasında yine tercihinin Arjantin olduğunu ve Arjantin'in kupayı kazanacağını söyledi.
Ronaldinho, "Değerli arkadaşım Lionel Messi, bir futbolcudan daha fazlası. İlişkimize değer veriyorum ve ona her zaman enerjimden bir parça vermeye çalışıyorum. Finalden sonra da kesinlikle yanına gideceğim ve onu tebrik edeceğim" ifadelerini kullandı.
"ARJANTİN'İN KAZANACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"
"Arjantin'in kazanacağından bu kadar emin misiniz?" sorusu yöneltilen Brezilyalı efsane, "Arjantin'in kazanacağından hiç şüphem yok. Messi, Fransa'yı yok edecek. Skor Arjantin lehine olacak ve Dünya Kupası'nı kazanacaklar" diye konuştu.
Barcelona'dan eski takım arkadaşı Lionel Messi için görüşlerini aktaran Ronaldinho, "Messi, uzun yıllar dünyanın en iyisiydi. Bu onun son Dünya Kupası ama kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağından eminim. Bence Messi 50 yaşına kadar oynayabilir. Çünkü diğer futbolculardan çok daha farklı özellikleri var" dedi.
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