Ronaldinho'dan Leao ve Mbappe'ye iltifat!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 07:41

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:41

Futbolun efsane isimlerinden Ronaldinho, Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek PSG-Milan karşılaşması öncesinde iki takımın yıldızları Kylian Mbappe ve Rafael Leao ile ilgili yorumlarda bulundu.

Rafael Leao'nun şu anki Milan 10 numarası olması hakkında Ronaldinho, "Bu konu için doğru kişi o. Beni büyüleyen bir oyuncu ve futbolu seven herkesin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum, çünkü Rafa'nın oynama şekli konusunda farklı görüşler olamaz, insanları eğlendiriyor. Bir fark yaratabilir ve umarım PSG'ye karşı harika bir maç çıkarır." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe için de yorum yapan Ronaldinho, "Peki, şimdi neden fazla ileri gitmek istemediğimi anlıyor musun?" Tıpkı Leao gibi maçın sonucuna istediği zaman ve nasıl karar verebileceğine karar verebilen oyunculardan birisi Mbappe." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Onlar, insanları stadyuma getiren, taraftarları takımlarını canlı izlemek için para harcamaya ve tarafsız seyircileri de maçı TV'de izlemeye teşvik eden oyuncular."