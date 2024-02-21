Ronaldo attı Al-Nassr evinde turladı
Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Nassr ağırladığı Al-Fayha'yı 2-0 yendi.
Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Al-Nassr konuk ettiği Al-Fayha'yı 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Otavio ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Göz Atın
Al-Nassr'ın çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
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