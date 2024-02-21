Ronaldo attı Al-Nassr evinde turladı

Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:13

Güncelleme: 21.02.2024 - 23:13

Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Al-Nassr konuk ettiği Al-Fayha'yı 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Otavio ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Al-Nassr'ın çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.