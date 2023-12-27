Ronaldo durdurulamıyor: 2023 yılında kimse onu geçemedi!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:49

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:56

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 2023 yılında en fazla gol atan isim oldu.

2023 yılında 53 gole ulaşan Ronaldo, 52 gol atan Bayern Münih'li Harry Kane ve PSG'li Kylian Mbappe'yi geride bıraktı. Erling Haaland ise 50 gol attı.

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Suudi Pro Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Al Ittihad ve Al Nassr karşılaştı.

Konuk takım mücadeleden 5-2 galip ayrılırken golleri 19 ve 68'de Cristiano Ronaldo, 38'de Talisca, 76 ve 82'de Sadio Mane kaydetti. Ev sahibi takımda ise Hamdallah, 14 ve 52. dakikalarda ağları sarstı.

Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Al Nassr puanını 43 yaptı ve lider Al Hilal ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Al Ittihad ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 28 puanda kaldı.