Ronaldo durdurulamıyor: 2023 yılında kimse onu geçemedi!

Suudi Pro Ligi'nin 18. hafta maçında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda Benzema'lı Al Ittihad'ı 5-2 yendi. Karşılaşmada 2 gol atan Ronaldo, 2023 yılının en golcü ismi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:49
Ronaldo durdurulamıyor: 2023 yılında kimse onu geçemedi!
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 2023 yılında en fazla gol atan isim oldu.

2023 yılında 53 gole ulaşan Ronaldo, 52 gol atan Bayern Münih'li Harry Kane ve PSG'li Kylian Mbappe'yi geride bıraktı. Erling Haaland ise 50 gol attı.

BENZEMA'NIN EKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Suudi Pro Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında Al Ittihad ve Al Nassr karşılaştı.

Konuk takım mücadeleden 5-2 galip ayrılırken golleri 19 ve 68'de Cristiano Ronaldo, 38'de Talisca, 76 ve 82'de Sadio Mane kaydetti. Ev sahibi takımda ise Hamdallah, 14 ve 52. dakikalarda ağları sarstı.

Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Al Nassr puanını 43 yaptı ve lider Al Hilal ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Al Ittihad ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 28 puanda kaldı.


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