Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir! Sözleşmesindeki özel madde...

03 Ocak 2023 Salı, 09:58

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Portekizli Cristiano Ronaldo büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı.

İspanyol basını, Portekizli yıldızın sözleşmesinde Ronaldo'nun yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebileceğini kapsayan özel bir madde yer aldığını iddia etti.

Cristiano Ronaldo

"ŞAMPİYONLAR LİGİ" MADDESİ

Marca'nın haberine göre, Portekizli yıldız ile Al Nassr arasındaki anlaşmada Newcastle United'la ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre Ronaldo'nun, Premier Lig temsilcisi Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabileceği belirtildi.

Marca'da yer alan haberde, Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.

Ronaldo'nun kariyeri sona ermeden önce son kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ve sözleşmesinde bu nedenle böyle bir maddenin yer aldığı vurgulandı.