Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir! Sözleşmesindeki özel madde...
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddia edildi. Bu maddeye göre Ronaldo yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Portekizli Cristiano Ronaldo büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı.
İspanyol basını, Portekizli yıldızın sözleşmesinde Ronaldo'nun yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebileceğini kapsayan özel bir madde yer aldığını iddia etti.
Cristiano Ronaldo
"ŞAMPİYONLAR LİGİ" MADDESİ
Marca'nın haberine göre, Portekizli yıldız ile Al Nassr arasındaki anlaşmada Newcastle United'la ilgili bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre Ronaldo'nun, Premier Lig temsilcisi Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabileceği belirtildi.
Marca'da yer alan haberde, Al Nassr ve Newcastle United kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait oldukları hatırlatıldı.
Ronaldo'nun kariyeri sona ermeden önce son kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ve sözleşmesinde bu nedenle böyle bir maddenin yer aldığı vurgulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Cinayette itiraf iddiası
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Mutfak tüpüne dev zam!
- AKP'den ilk Sinan Ateş açıklaması
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı