Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında mücadele yaşanacak.
Maçın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenirken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Alex Taşcıoğlu yapacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00’de Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalında CANLI yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Cinayette itiraf iddiası
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Mutfak tüpüne dev zam!
- AKP'den ilk Sinan Ateş açıklaması
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı