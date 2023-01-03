Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 09:11
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadyumu'nda Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında mücadele yaşanacak.

Maçın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenirken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Alex Taşcıoğlu yapacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00’de Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalında CANLI yayımlanacak.



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