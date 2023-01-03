Sivasspor - Galatasaray maçının olay hakemleri için kader günü!

03 Ocak 2023 Salı, 09:44

Türkiye Futbol Federasyonunda başkan Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp ve maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın verdikleri skandal karar ele alınacak.

Erkan Özdamar ve Rıza Çalımbay

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği karşılaşmada Sivasspor'un kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar gol kararı verdi.

Ancak VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine giden Özdamar, 5 dakikayı bulan inceleme sonrasında ofsayt kararı vererek golün iptal edildiğini belirtti.

Büyük ses getiren karşılaşmadan hemen sonra Mehmet Büyükekşi, yönetim ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bilgilendirildi.

Bu bilgiler ışığında bazı yönetim kurulu üyeleri, vakit geçirmeksizin karar alınmasını ve özellikle Özgüç Türkalp'in hakemlik hayatının bitirilmesini istediler. Ancak başkan Mehmet Büyükekşi öncelikle VAR kayıtlarını dinlemek istediğini ifade etti. Büyükekşi ayrıca MHK'den ayrıntılı bir rapor istedi.

Erkan Özdamar

HAKEMLER İÇİN KADER GÜNÜ!

Hürriyet'te yer alan habere göre, bugün yapılacak toplantı sonrasında, özellikle VAR kayıtlarının dinlenmesinin ardından, önce iki hakem için karar verilecek.

Haberde yer alan bilgiye göre, Sivasspor'un golü için hakem Erkan Özdamar'ı görüntüyü izlemesi için çağıran ve golü ofsayt gerekçesi ile iptal ettiren Özgür Türkalp'e artık görev verilmeyecek ve hakemlik hayatı sona erecek.

Özgüç Türkalp

Özgüç Türkalp'ın uyarısı ile ikna olmadan golü iptal eden Erkan Özdamar için de ciddi bir ceza verilecek. Özdamar sezon sonuna kadar görev alamayacak.