Ronaldo'dan 'bitti' diyenlere cevap: 'Doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum'
Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, "Benim işimin bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Oynamaya devam edeceğim" dedi.
Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu.
Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bacaklarm "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim" diye konuştu.
Ronaldo ayrıca, "Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hala seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum" sözlerini kullandı.
Al Nassr forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
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