Ronaldo, Arap kıyafetleri giydi: Takım arkadaşlarıyla birlikte kılıç dansı yaptı!
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için geleneksel kıyafet giydi.
Cristiano Ronaldo, 23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için geleneksel kıyafet giydi.
23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız" ifadeleri kullanıldı.
Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.
??? ??????? ??????? ????— ???? ????? ??????? (@AlNassrFC) September 21, 2023
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