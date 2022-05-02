Ronnie O'Sullivan, 7. kez Dünya Şampiyonu oldu
Dünya Snooker Şampiyonası finalinde Ronnie O'Sullivan, Judd Trump'ı devirerek yedinci kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı. O'Sullivan en 2020'de şampiyon olmuştu.
Dün gece tamamlanan yarı final mücadelesinde Ronnie O’Sullivan, John Higgins’i 17-11 mağlup ederek Dünya Snooker Şampiyonası finalinde Judd Trump’ın rakibi olmuştu.
YEDİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Dünya Snooker Şampiyonası finalinde dünya bir numarası Ronnie O’Sullivan Judd Trump'ı devirerek kariyerinin sekizinci finalinde yedinci şampiyonluğunu kazandı. Dün elenen rakibi John Higgins, maç sonu verdiği röportajda Ronnie’nin bu sene şampiyon olup olamamasından bağımsız olarak tarihin en iyisi olduğunu söyledi. Ronnie O’Sullivan sırasıyla 2001, 2004, 2008, 2012 2013, 2020 ve 2022 tarihlerinde şampiyon oldu.
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