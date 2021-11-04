Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.
Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.
Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
ROYAL ANTWERP'İN ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor.
Kupa 2'de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge'ü ise 1-0 mağlup etti.
Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda ise Westerlo'ya 2-1 yenilerek elendi.
MUHTEMEL 11'LER
Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Verstraete, Yussuf, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai, Jose Sosa, İrfan Can, Osayi Samuel, Ferdi, Rossi, Pelkas, Berisha
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