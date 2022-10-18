Royal Antwerp, yedek kulübesinde sigara içen Nainggolan’ı süresiz kadro dışı bıraktı

18 Ekim 2022 Salı, 13:02

Yusuf Özkan, Lahey

Belçikalı futbolcu kararı, “Bir hata yaptım belki ama cezanın biraz fazla ağır olduğunu düşünüyorum” diye değerlendirdi.

Geçen hafta ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle Anvers polisi tarafından gözaltına alınan 34 yaşındaki Nainggolan, Pazar günü oynanan Standard Liege maçı öncesi de yedek kulübesinde sigara içerken kameralara yakalandı.

Belçika Futbol Federasyonu 1 yıldır ülkedeki bütün statlarda sigara yasağı uyguluyor.

Buna rağmen Nainggolan, Liege’deki maç öncesi stadyumda koluna sakladığı elektronik sigarayı içerken görüntülendi.

Federasyon, görüntüler üzerine Royal Antwerp kulübünü uyardı.

Kulübün genel müdürü Sven Jacques, futbol şube sorumlusu Marc Overmars ve teknik direktör Mark van Bommel; Pazartesi akşamı Nainggolan ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Nainggolan’ın süresiz olarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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Sezona iyi bir başlangıç yapan Radja Nainggolan, teknik direktör van Bommel’in en önemli oyuncularından biriydi.

Uzun süre İtalya 1. Ligi’nde forma giyen Nainggolan’ın, Royal Antwerp ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçikalı eski milli oyuncu, Antwerp takımında en yüksek ücreti alan futbolculardan biriydi.

Nainggolan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, süresiz kadro dışı bırakılmasını, fazla ağır bulduğunu savundu.

Belçikalı futbolcu, “Yaptıklarım için de çok üzgünüm. Hata yaptım. Kulüp bir karar verdi ve biraz ağır da olsa bu kararı sadece kabul edebilirim” dedi.

Nainggolan, daha önce Belçika Milli Takımı forması giydiği dönemde de sigara alışkanlığı nedeniyle manşetlere çıkmıştı.

Nainggolan’ın, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında sigara içerken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Yoğun tartışma yaratan görüntüler üzerine Belçikalı futbolcu, sigara tiryakisi olduğunu belirterek, "Sıradan bir insan yapabiliyorsa ben neden yapmayayım? Sahadaki performansımı etkilemeği sürece sorun yok" demişti.

Pazar günü Standard Liege’e 3 -0 yenilen Royal Antwerp, Belçika 1. Ligi’nde 31 puana sahip lider Genk’in ardından, 30 puanla ikinci sırada yer alıyor.