Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, 3. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
19 Ekim Çarşamba günü (yarın) Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.
GALATASARAY - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak
Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.
GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.
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