Bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Union Saint Gilloise maçına geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Union Saint-Gilloise hangi ülkenin, nerenin takımı sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Royale Union Saint-Gilloise hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın rakibi Union Saint-Gilloise'in başarıları ve kadrosu...

UNİON SAİNT-GİLLOİSE HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Union Saint-Gilloise, 1 Kasım 1897 yılında Belçika'da kuruldu. Sarı-lacivert renklerini kullanan takım iç saha maçlarını 9 bin 400 kişi kapasiteli Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynuyor.

Belçika'nın 1. ligi olan Belçika Pro League'de mücadele eden Union Saint-Gilloise tarihi boyunca 12 Pro League şampiyonluğu kazandı. 4 Beker van Belgie, 1 Belgische Supercup şampiyonluğu bulunan Union Saint-Gilloise tarihi boyunca Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ilk kez 2024-2025 sezonunda mücadele etme hakkı kazandı.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Union Saint-Gilloise Belçika Pro League'de kapsamında oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon Belçika Pro League'de 36 puanla 1. sırada yer alan Union Saint-Gilloise en yakın rakibi Club Brugge'a 4 puan fark attı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon ilk 4 haftada sırayla PSV, Newcastle United, Inter ve Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Devler Ligi'nde sadece PSV karşısında galibiyet alan Union Saint-Gilloise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

Belçika ekibinin Devler Ligi'nde oynadığı maçların skorları şöyle: