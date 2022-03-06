Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası memleketi Odessa'dan kaçan Dayana Yastremska, WTA etkinliğinde final oynama başarısı gösterdi ve turnuvada kazandığı parayı ülkesine bağışladığını açıkladı.
Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, geçen hafta ülkesinde Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi.
Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
- Isparta'da yaşanan elektrik arızasıyla ilgili gelişme
- Emniyet yağ paylaşımları için harekete geçti
- Fenerbahçe'de Mesut Özil haftalar sonra döndü!
- AB ve ABD'nin Rusya planı
- Otomobildeki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Avrupa Birliği'nden Rusya çağrısı: Soruşturma başlatılma
- Maç devam ederken Fenerbahçe'den sert açıklama!
- Fenerbahçe taraftarından Zorbay Küçük'e saldırı girişimi