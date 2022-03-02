Rus ve Belaruslu sporcular, uluslararası buz pateni turnuvalarına katılamayacak
Uluslararası Buz Pateni Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası organizasyonlara katılmasını yasakladı.
ISU'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bu konuda yaptığı değerlendirmenin dikkate alındığı ve Ukrayna'ya destek vermek amacıyla bu yönde bir karar alındığı belirtildi.
Rus ve Belaruslu sporcu ile yetkililer, ikinci bir karar değişikliğine kadar artistik buz pateni ve sürat pateni kategorilerinde hiçbir uluslararası turnuvaya katılamayacak.
IOC, hafta başında yaptığı açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri yönünde uluslararası spor federasyonlarına tavsiyede bulunmuştu.
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