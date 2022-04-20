Rus ve Belaruslu tenisçilere Wimbledon yasağı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 18:51

Rus ve Belaruslu sporcular, uluslararası turnuvalardan men edilmeye devam ediyor. Wimbledon Tenis Turnuvası, Rus ve Belaruslu sporculara yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli düzenlediği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022 Wimbledon'a katılmasına izin verilmeyecek.

Mevcut koşulların, turnuvanın düzenleneceği tarihe kadar önemli ölçüde değişmesi halinde karar yeniden değerlendirilecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 4. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi böylece turnuvada mücadele edemeyecek.

Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 8 numarası), Karen Khachanov (26), Aslan Karatsev (30), kadınlarda ise Anastasia Pavlyuchenkova (15), Victoria Azarenka (18), Daria Kasatkina (26) ve Veronika Kudermetova (29) da karardan etkilenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 27 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.