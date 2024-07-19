Russell Westbrook, Denver Nuggets'a takaslandı!
LA Clippers'ın, tecrübeli oyuncusu Russell Westbrook'u bir ikinci tur draft hakkı takası ve nakit para karşılığında Utah Jazz'e takasladığı iddia edildi.
LA Clippers'ın, tecrübeli oyuncusu Russell Westbrook'u bir ikinci tur draft hakkı takası ve nakit para karşılığında Utah Jazz'e takasladığı bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Westbrook'un Utah'a gitmesinin karşılığında Jazz'in guard Kris Dunn'ı Clippers'a yolladığını belirtti.
Takas kapsamında Westbrook'un Jazz ile buy-out yapma konusunda pazarlık yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'in, Westbrook'un kadroya eklenmesini çok istediği söylenmişti.
Eski MVP Westbrook, geçtiğimiz sezon ortalama 22 dakika süre alarak maç başına 11,1 sayı, 5 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.
Dunn ise önceki sezon 19 dakikada 5.4 sayı, 3.8 asist, 2.9 ribaund ve bir top çalma ortalamaları yakaladı.
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