ABD'li basketbolcu Russell Westbrook'tan Los Angeles Clippers kararı
Amerikan Basketbol Ligi'nde geçen sezon Los Angeles Clippers forması giyen ABD'li oyuncu Russell Westbrook, geleceği hakkındaki kararını verdi.
ABD'li basketbolcu Russell Westbrook, takımında kalma kararı aldı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Russell Westbrook, LA Clippers ile iki yıllığı 8 milyon dolarlık bir sözleşme için yeniden anlaşmaya vardı.
Russell Westbrook
SÖZLEŞMEDE OPSİYON AYRINTISI
Westbrook, geçen sezon Clippers ile çıktığı 21 maçta 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı.
Anlaşmada 2023-24 sezonundan sonra oyuncu opsiyonunun yer aldığı belirtildi.
Clippers'ın, Russell'ı ilk beş oyuncusu olarak verimli bir performans göstermesi sonrası takımda tutmak istediği belirtilmişti.
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