Rusya'da ayın oyuncusu Yusuf Yazıcı!

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 17:42
Rusya'da ayın oyuncusu Yusuf Yazıcı!
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Rusya Premier Lig'de şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu belli oldu.

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Milli yıldız CSKA Moskova ile ligde çıktığı 4 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.



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