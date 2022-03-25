Rusya'da ayın oyuncusu Yusuf Yazıcı!

25 Mart 2022 Cuma, 17:42

Rusya Premier Lig'de şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu belli oldu.

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Milli yıldız CSKA Moskova ile ligde çıktığı 4 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.