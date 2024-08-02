Ruzomberok’u 1-0 yenerek UEFA Ligi’nde 3. tura yükseldi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Trabzonspor, Avrupa’da turladı... Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Ruzomberok’u 1-0 yendi. Karadeniz ekibinin golünü 65. dakikada yeni transfer Draguş attı. 3. tura yükselen temsilcimizin rakibi Rapid Wien oldu. İlk maç 8 Ağustos’ta, rövanş 15 Ağustos’ta oynanacak. Trabzonspor kaptanı Uğurcan, 36., 62. ve 76. dakikada kritik kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transfer sağ bek Malheiro’ya ilk kez 11’de şans verdi. İlk maçta gol atan Cihan Çanak da 11’de sahaya çıktı. Bordo-Mavili taraftarlar stadın büyük bölümünü doldururken TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçı statta izledi. Trabzonspor, Süper Lig’deki 50. yılı için kutlama etkinliği düzenlendi. Başkan Ertuğrul Doğan, “Yönetim kurulu arkadaşlarım, Abdullah Avcı, oyuncu kardeşlerimizin hepsi, yeni sezonda hep olduğu gibi yine paraya karşı emeğin mücadelesini vermek için hazırız” dedi.

