R.Wien’e 2-0 yenilip Avrupa Ligi vizesini kaçırdı, yoluna Konferans’tan devam edecek
Trabzon’daki ilk maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi’nde Play-Off turuna kalamadı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Rapid Wien’e 2-0 yenildi. Trabzon’daki ilk maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi’nde Play-Off turuna kalamadı. Karadeniz ekibi yoluna UEFA Konferans Ligi Play-Off’unda devam edecek. Trabzonspor bu kulvarda St. Gallen-Wroclaw Slask eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo-Mavililer maça tempolu başlasa da Avusturya ekibi ilerleyen dakikalarda pozisyonlar buldu. Kaleci Uğurcan ilk yarıda iki kritik kurtarışla gole izin vermedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 60’lı dakikalarda gol için tüm riskleri alarak Nwakaeme ve Enis’i sahaya sürdü. Ancak beklenen gol bir türlü gelmedi. Rapid Wien 77. dakikada Seidl’in golüyle 1-0 öne geçti. 84’te Nwakaeme’nin pasında Trezeguet karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 85. dakikada Trabzonlu Malheiro, rakibini arkadan düşürünce bariz gol şansı nedeniyle kırmızı kart gördü. 87’de Lang skoru 2-0 yaptı.
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