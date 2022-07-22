Ryan Babel, 1. Lig'e gidiyor
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
Galatasaray ile yolları ayrılan Ryan Babel'in yeni durağı netlik kazanıyor. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un, Hollandalı futbolcu ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Babel, kısa bir süre içerisinde İstanbul ekibine 1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Eyüpspor, Süper Lig'e çıkarsa 35 yaşındaki futbolcunun kontratı bir yıl daha uzayacak.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 maçta süre alan Ryban Babel, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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