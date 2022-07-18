Ryan Babel, Ajax ile idmanlara çıkıyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:18

Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ryan Babel'den sürpriz bir hamle geldi. 35 yaşındaki sol kanat, Ajax'a geri döndü.

Ajax Kulübü, altyapıda uzun süre forma giyen Ryan Babel'in geri döndüğünü açıkladı. Hollanda temsilcisi, bir diğer eski futbolcu Pelle Clement'le Ryan Babel'in Jong Ajax'la birlikte çalıştığını belirtti.

Ajax'tan yapılan açıklamada iki futbolcunun formunu korumak için antrenör John Heitinga ile çalıştığı kaydedildi.

Daha önce Ajax'ın formasını çeşitli dönemlerde giyen Babel, Hollanda ekibiyle 142 maça çıkmış ve 30 gol, 20 asistlik performans sergilemişti.

Ülkemizde ise Kasımpaşa, Beşiktaş ve en son Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekipteki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.