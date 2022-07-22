Ryan Babel, Eyüpspor'da

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 23:10
Ryan Babel, Eyüpspor'da
Abone Ol google-news

Galatasaray ile yolları ayrılan Ryan Babel'in yeni durağı netlik kazandı. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Babel, İstanbul ekibine bir yıllık imza attı. Eyüpspor, Süper Lig'e çıkarsa 35 yaşındaki futbolcunun kontratı bir yıl daha uzayacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 maçta süre alan Ryban Babel, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 


ryan babel transfer Transfer dönemi galatasaray eyüpspor Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler