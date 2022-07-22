Ryan Babel, Eyüpspor'da

22 Temmuz 2022 Cuma, 23:10

Galatasaray ile yolları ayrılan Ryan Babel'in yeni durağı netlik kazandı. Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Babel, İstanbul ekibine bir yıllık imza attı. Eyüpspor, Süper Lig'e çıkarsa 35 yaşındaki futbolcunun kontratı bir yıl daha uzayacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 43 maçta süre alan Ryban Babel, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.