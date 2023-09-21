Ryan Kent: 'Şansı almak benim elimden'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 23:37

Güncelleme: 21.09.2023 - 23:37

Fenerbahçe'de Ryan Kent, Nordsjaelland karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

İngiliz futbolcu, "Takım adına güzel bir performans oldu. Grup maçlarına iyi başlamak her zaman önemlidir. Biz de bugün bunu yaptık." dedi.

Ryan Kent, açıklamalarını, "Biz maç maç bakıyoruz. Her zaman bir sonraki maça konsantre oluyoruz. Oynadığımız her turnuvayı ciddiye alıyoruz. Bugün de bunu gösterdik." şeklinde sürdürdü.

Oynadığı süreyle ilgili soru yöneltilen Ryan Kent, "Tabii ki daha fazla süre almak isterim her oyuncu gibi. Kendi pozisyonumda oynamak isterim ama fırsat geldiğinde elimden gelenin en iyisini yaparım. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam ediyorum çünkü şansı almak benim elimde" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin yoğun bir fikstüre gireceği hatırlatılan Kent, "Bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Takımda çok fazla oyuncu var. Rotasyon yapma imkanı oluyor. Daha fazla maç daha fazla heyecan demek. 11'de 11 yapmak bize öz güven veriyor. Biz de bu şekilde yolumuza devam edip en iyi şekilde performans göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Performansı ve taraftar desteği sorulan başarılı futbolcu, "İlk yarıda daha iyi olabilirdim. Sağ kanatta oynamaya alışık değilim. Sol kanatta oynadım. Ama elimden geleni yapıyorum. İkinci yarıda performansımı daha yukarıya çektiğimi düşünüyorum. Taraftarımız sadece bugün değil, her maçta çok iyi" cevabını verdi.

Ryan Kent, son olarak, "Yabancı bir şirket tarafından Aston Villa ile birlikte Konferans Ligi'nin favorisi olarak gösteriliyorsunuz?" şeklinde gelen soruya, "Her Avrupa turnuvasını kazanmak ister oyuncular. Ama bizim dışarıda ne konuşulduğuna bakmamamız lazım. Biz maç maç bakıyoruz. Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz, bu da kazanmak demek zaten." cevabını verdi.