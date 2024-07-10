Ryan Mendes, Kocaelispor'da!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 19:19

Güncelleme: 10.07.2024 - 19:19

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Ryan Mendes'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Ryan Isaac Mendes Da Graça arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Ryan." ifadelerine yer verildi.

Ligde geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu 34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 26 maçta takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.