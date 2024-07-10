Ryan Mendes, Kocaelispor'da!
1. Lig ekibi Kocaelispor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes'i renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Ryan Mendes'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Ryan Isaac Mendes Da Graça arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Ryan." ifadelerine yer verildi.
Ligde geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu 34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 26 maçta takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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