24 Eylül 2022 Cumartesi, 19:00

Alex Therrien - BBC muhabiri ve satranç oyuncusu

Getty Images Magnus Carlsen

19 yaşındaki Amerikalı turnuvaya katılan isimler arasında sıralamada en sondaki isimdi. Karşısında ise son 20 yıla damga vuran oyuncu Magnus Carlsen vardı.

31 yaşındaki Norveçli son 53 oyunu kaybetmediği gibi Niemann karşısında ilk taşı oynama avantajına da sahipti.

Ancak Niemann sinmek bir yana oyunun kontrolünü ele geçirdi ve tecrübeli rakibini köşeye sıkıştırdı.

Sonuç şoke ediciydi ancak sonrasında yaşananlar bu sonucu da unutturdu.

Altı karşılaşması daha bulunan Carlsen turnuvadan açıklama yapmadan çekildi. Bu seviyede, eşine rastlanmadık bir olaydı bu.

Carlsen, sonra Twitter’dan ünlü çalıştırıcı Mourinho’nun “Konuşursam başım belaya girer” şeklindeki bir maç sonu röportajını paylaştı.

Niemann ismen anılmasa da bu paylaşım hile iması olarak yorumlandı.

Daha sonra 8 Eylül’de Chess.com sitesi, Niemann’ın hile yaptığı gerekçesiyle sitede yasaklı konumda olduğunu duyurdu.

19 yaşındaki Amerikalı, sitede bilgisayar programı desteği ile 12 ve 16 yaşlarında iki kez hile yaptığını kabul etti. Ancak turnuvada hile yaptığı iddiasını reddetti.

Genç oyuncu iddiaları boşa çıkarmak için çıplak bir şekilde tahtanın karşısına geçebileceğini de söyledi:

Niemann kendini savunurken, “Umurumda değil çünkü temiz olduğumu ben biliyorum. Bir kapalı kutu içinde, dışarıdan bilgi aktarımı alamayacak bir kapalı kutu içinde de oynarım. Ben buraya kazanmak için geldim” cümlelerini kullandı.

Niemann'ın 20 ayda sıçrayışı

Getty Images Viktor Korçnoy ve Anatoli Karpov arasında 1978'de oynanan karşılaşma da hile iddiaları ile gündeme gelmişti

Satrançta hile ilk kez olmuyor ancak akıllı telefonlar bunu daha kolaylaştırdı.

Programlar oyunculara neredeyse mükemmel hamleleri sunuyor. Bu nedenle satranç tahtası başında kullanımları yasaklandı.

Ancak Niemann’ın bu şekilde suçlanması halen oldukça sıra dışı olarak tanımlanıyor.

İstatistik uzmanı Profesör Kenneth Regan, satranç hilelerinin tespiti anlamında dünya çapında bir uzman olarak görülüyor.

Regan Niemann’ın oyunlarını analiz etti ve hile kanıtı bulamadı.

Kanıt yokluğu nedeniyle satranç dünyası genç ismin verdiği röportajlarda bilgi kırıntısı aramaya başladı.

Bazılarına göre 20 ay içinde 800’ncü sıradan ilk 50’nin içine girebilmiş olması bir göstergeydi.

Büyük ustalar arasındaki İngiliz Nigel Short da hile iddiasına şüphe ile bakıyor ve Carlsen’e karşı hile yapıldığının kanıtı olmadığının altını çiziyor.

Short’a göre büyük başarı baskısı altında olması Carlsen’in bu şekilde davranmasını açıklıyor olabilir.

Satranç dünyanın tartıştığı şaibe iddiası için Carlsen turnuva bitiminde bir açıklama yapacağını söyledi.